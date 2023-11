Przegląd tygodnia z 12.11.2023 we Włocławku. Najważniejsze wydarzenia od 5.11 do 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W sobotę 11 listopada 2023 roku z okazji Święta Niepodległości 2023 w Browarze B. we Włocławku odbył się XII Festiwal Piosenki Ojczyźnianej. W koncercie uczestniczyli wokaliści śpiewający piosenki patriotyczne. Wystąpił również Robert Janowski z zespołem, który wrócił do Włocławka po 14 latach. Zobaczcie zdjęcia, wideo.

