Tygodniowy przegląd prasy 27.08.2023: Włocławek, 20.08-26.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Tak było na zlocie uczestników "Rolnik szuka żony", "The Voice of Senior" i "Sanatorium miłości" na Kujawach. Spotkanie zorganizował Sebastian Zaremba z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Znani i lubiani rolnicy i seniorzy pływali miedzy innymi "Rusałką" po Gople, bawili się w restauracji "U Piasta" w Kruszwicy" oraz wzięli udział w dożynkach gminno-parafialnych w Osięcinach. Zobaczcie, kto przybył i jak bawiły się gwiazdy programów "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości".

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Związków Zawodowych drugie przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje tu niezmiennie w soboty.

W piątek 25 sierpnia o godzinie 12 rozpoczął się drugi Zielony Festwial 2023 przy ul. Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego 25 ( parking przy moście) we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia

240 osób wzięło udział w piątkowym Włocławskim Biegu Nocnym, który zorganizowano w parku na Słodowie we Włocławku. Pogoda dopisała, atmosfera także. Zobaczcie zdjęcia z Nocnego Biegu.

Ola Pędziak z Włocławka pokonała ciężką chorobę – neuroblastomę. W marcu 2023 roku wróciła z kilkumiesięcznej terapii prowadzonej w hiszpańskiej klinice, na którą zebrano ponad 1,5 miliona złotych. We wrześniu 2023 roku mała Ola kolejny raz ma lecieć do Barcelony na badania kontrolne. Obecnie dziewczynka korzysta z wakacji i ładnej pogody. Niestety nie obyło się bez pobytu w szpitalu.

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Dobre wiadomości dla mieszkańców Włocławka i regionu - komitet stały Rady Ministrów zaopiniował pozytywnie projekt zagospodarowania dolnej Wisły. Tym samym otwiera to drogę do realizacji stopnia wodnego w Siarzewie, niedaleko Ciechocinka.

We Włocławku trwa nabór na kolejnych strażników miejskich. W Straży Miejskiej są cztery wolne miejsca. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalno-prawne, musieli przejść jeszcze testy sprawnościowe i rozmowę kwalifikacyjną. Zobaczcie na zdjęciach, jak kandydaci radzili sobie z testami sprawnościowymi.

We Włocławku powstanie przejście pieszo-rowerowe z Parku Sienkiewicza na Bulwar. Zadanie zakłada także przebudowę mostu nad Zgłowiączką. Choć przetarg na to zadanie ogłoszono pod koniec 2022 roku, dopiero teraz udało się ostatecznie wyłonić wykonawcę. Tak długi czas spowodowany był odwołaniem złożonym przez jedną z firm. Jeszcze w sierpniu Urząd Miasta chce podpisać umowę z wykonawcą zadania.

W godzinach nocnych w czwartek doszło do wypadku na drodze krajowej 67 Włocławek-Lipno. Zderzyły się dwa pojazdy - vw polo i audi.

W środę, 23 sierpnia 2023 roku, przed godziną 13 na skrzyżowaniu ulic Papieżka - Zielna we Włocławku doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowało 9 osób, w tym 4 dzieci. Szczegóły, zdjęcia.

W środę, 23 sierpnia na placu targowym przy ul. Brzeskiej w Radziejowie odbył się tradycyjny cotygodniowy targ. Zobaczcie zdjęcia i ceny z bazaru.

Zielony Festiwal we Włocławku to imprezy skierowane nie tylko dla firm. W ramach wydarzenia nie brakuje także animacji i konkursów dla dzieci. Cykliczne dwudniowe wydarzenia o promocyjno-rodzinnym charakterze trwać będą do listopada 2023.