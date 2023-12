Tygodniowy przegląd prasy 3.12.2023: Włocławek, 26.11-2.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Włocławka czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bombki z PRL wracają do łask - zdjęcia, ceny. Starych choinkowych ozdób poszukują kolekcjonerzy. Takie są warte fortunę”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bombki z PRL wracają do łask - zdjęcia, ceny. Starych choinkowych ozdób poszukują kolekcjonerzy. Takie są warte fortunę Masz w kartonach stare bombki i ozdoby choinkowe? Wyrzuciłeś? Żałuj! Od jakiegoś czasu choinkowe bombki z PRL przeżywają prawdziwy renesans. Zobacz popularne peerelowskie bombki. Takich poszukują kolekcjonerzy i zapłacą za nie fortunę. Czar wspomnień gwarantowany. 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższy tydzień. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. 📢 Tu nie będzie prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Planowane wyłączenia Tu Energa zaplanowała wyłączenia prądu w najbliższym tygodniu (w dniach 1-8 grudnia 2023 roku). W galerii podajemy miejscowości i ulice, przy których będą problemy z prądem. W naszej galerii podajemy wykaz miejscowości w województwie Kujawsko-Pomorskim, w których zaplanowane zostały prace modernizacyjne związane z planowanymi wyłączeniami prądu.

Tygodniowa prasówka 3.12.2023: 26.11-2.12.2023 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Domy na sprzedaż w powiecie włocławskim. Najnowsze oferty - zdjęcia [grudzień 2023] Podajemy oferty sprzedaży domów w powiecie włocławskim dostępnych na stronie internetowej otodom.pl. Szczegóły, zdjęcia domów.

📢 Sprawdź co Cię czeka - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na pierwszy weekend grudnia 2023. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. 📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Wróżka Roma przepowiada miłość Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na najbliższe dni, tygodnie grudnia 2023 roku. Dowiedz się czy czeka Cię wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły 📢 Polska Miss 2023 - Justyna Haberka. Wyniki finałowej gali, zdjęcia W ostatnią sobotę listopada poznaliśmy nową Polska Miss 2023. Uroczysta finałowa gala odbyła się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Poznajcie wyniki, zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet.

📢 Tak było na ostatniej imprezie w klubie Rozkosz we Włocławku - Andrzejki 2023. Zdjęcia Fotorelacja z imprezy Andrzejkowej w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku. To była ostatnio impreza w listopadzie 2023. Zobaczcie zdjęcia z ostatniej soboty oraz galerię z innych listopadowych weekendów w RozkoszClub. 📢 Andrzejki 2023 w Face Club we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia Fotorelacja z Andrzejek 2023 w Face Club we Włocławku. Oto relacja z wydarzenia, które miało miejsce w klubie przy ulicy Solnej. Przenosimy Was w świat magicznej nocy pełnej świetnej zabawy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które uchwyciły niezapomniane chwile z tego wyjątkowego wieczoru. 📢 Lista najemców mieszkań przy Celulozowej w Włocławku ogłoszona [1 grudnia 2023] W piątek 1 grudnia 2023 roku Urząd Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej opublikował listę wnioskodawców o najem 142 mieszkań przy ul. Celulozowej we Włocławku.

📢 "Rolnik szuka żony". Wiemy, co będzie się działo w przedostatnim odcinku programu. Będzie romantycznie. Zobaczcie zdjęcia! [3.12.2023] Wiemy, co będzie się działo w najbliższym odcinku "Rolnik szuka żony". Zobaczcie romantyczne zdjęcia! Przed nami przedostatni odcinek 10. edycji programu. Nasi bohaterowie wybrali się na randki. We dwoje romantyczne chwile spędzili: Waldemar z Ewą, Darek z Nicolą, Jakub z Anią i Artur z Sarą. Zobaczcie, jak zachowywali się rolnicy na tych niezwykłych spotkaniach. Mamy zdjęcia! 📢 Tak było na warsztatach tanecznych latino we Włocławku. Zdjęcia W zimną sobotę w Szkole Tańca "Góreccy" we Włocławku było gorąco. Wszystko za sprawą warsztatów tańca latino, w których wzieło udział kilkanaście pań. Zobaczcie zdjęcia z treningu.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 2 grudnia 2023. Co Cię dziś spotka? Horoskop zodiakalny wróżki Romy Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na sobotę 2 grudnia 2023. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Koncert Bryski na świątecznym spotkaniu 2023 dla dzieci z powiatu włocławskiego. Zdjęcia, wideo Prawie pół tysiąca dzieci bawiło się na spotkaniu świątecznym zorganizowanym w hali sportowej w Cypriance przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Fabiankach. Jedną z atrakcji dla młodych uczestników był koncert Bryski. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Warzywa, owoce, ryby i ozdoby - 2 grudnia 2023 We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. W sobotę (2.12.2023) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników i przedsiębiorców. 📢 Zmarł Jan Polak, były dyrektor Teatru Impresaryjnego we Włocławku Nie żyje Jan Polak. Był nie tylko dyrektorem Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku, ale także aktorem i reżyserem wielu przedstawień.

Wideo szkolenie wojsko