W Wielkanoc 2024 weszli na konstrukcję mostu we Włocławku. Byli pijani. Zdjęcia

Otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyznach, którzy wchodzą na barierki mostu i na jezdnię - mówi nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku. - Na miejscu policjanci zastali trzech mężczyzn. Wszyscy byli nietrzeźwi - mieli od około 1,5 promila do około 3,5 promila alkoholu w organizmie. Zostali przewiezieni do wytrzeźwienia.