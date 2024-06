Ulica Narutowicza w Brześciu Kujawskim, w sobotę (8.06.2024) tuż po północy stała się miejscem niebezpiecznego zdarzenia drogowego. 31-letni mężczyzna, kierując pojazdem marki Honda, nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, co doprowadziło do poważnej kolizji. Jego nieodpowiedzialne zachowanie na drodze nie tylko stworzyło zagrożenie dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego.