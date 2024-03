Incydent na dworcu PKP we Włocławku. 51-latek odpowie za fałszywy alarm i znieważenie policjantów. Zdjęcia

- Pociąg zatrzymał się na stacji kolejowej we Włocławku, gdzie niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia udali się miejscowi policjanci. Ponieważ obsługa składu uprzednio sprawdziła wszystkie wagony i nie ujawniła podejrzanych pakunków, ewakuacja pasażerów nie była konieczna. Mogli oni bezpiecznie ruszyć w dalszą drogę koleją. Jednak nie wszyscy. Jeden z pasażerów, zamiast pociągiem, przewieziony został policyjnym radiowozem do komendy. Z relacji świadków wynikało bowiem, że mężczyzna awanturował się podczas jazdy i zaczepiał innych podróżnych. To właśnie on miał również zawiadomić fałszywie o podłożeniu bomby – informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.