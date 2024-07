Najnowsze informacje z Urzędu Miasta Włocławek. Wiadomości z 3 lipca 2024

Takie są najnowsze informacje z Urzędu Miasta - środa 3 lipca 2024 rok.

Stypendia dla prymusów w Kujawsko-Pomorskiem – trwa nabór wniosków

Nawet 5 tysięcy złotych otrzymają najbardziej pracowici i utalentowani uczniowie kujawsko-pomorskich szkół w ramach nowego marszałkowskiego programu stypendialnego „Prymus Pomorza i Kujaw Plus”. Wnioski można składać do 18 lipca 2024 r.

Program „Prymus Pomorza i Kujaw Plus” adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów wszystkich klas liceów ogólnokształcących, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i liceów sztuk plastycznych, którzy uzyskali szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023.

W 2024 tym roku stypendia edukacyjne trafiły już do ponad 1,2 tys. uczniów (w ramach programów Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza i Prymus Pomorza i Kujaw II). Pełna informacja na ten temat:

Warto dodać, że w gronie stypendystów marszałkowskich programów edukacyjnych są obecni m.in. uczniowie włocławskich szkół.

Teren przy Przedszkolu nr 26 we Włocławku zyska nową jakość

Został ogłoszony przetarg, którego przedmiotem jest przebudowa tarasów oraz chodników przy budynku Przedszkola Publicznego nr 26, ul. Radosna 3. Potencjalny wykonawca będzie miał 45 dni na realizację prac.

Ekoleśne wakacje dla dzieci we Włocławku

Fundacja Caietanus w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku i Nadleśnictwem Włocławek przeprowadzą półkolonie pn. „Ekoleśne Wakacje”.

W terminie od 22 lipca do 2 sierpnia 2024 r., podczas dwóch jednotygodniowych turnusów, w wakacyjnych zajęciach wezmą udział dzieci z Włocławka. Na uczestników będzie czekało wiele atrakcji, m.in.: zajęcia na świeżym powietrzu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Włocławek, czy warsztaty w Skarbcu Fajansu. Projekt finansowany jest przez Fundację ANWIL.

Kolejne chodniki do przebudowy we Włocławku

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku ogłosił przetarg na przebudowę kolejnych chodników, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi”. Do przebudowy są planowane trakty piesze przy ulicach: Dziewińska 32a, Kaliska 50 i Kruszyńska 41. Szczegóły tego postępowania

Konsultacje społeczne we Włocławku- aktualizacja Strategii Terytorialnej

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 3 lipca do 24 lipca 2024r. do godz. 15:00.

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu aktualizacji dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu aktualizacji dokumentu Strategii.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem aktualizacji dokumentu: w siedzibie Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Ptasia 2A, 87-800 Włocławek oraz na stronie internetowej i oficjalnych stronach internetowych Członków Stowarzyszenia WŁOF.

Uwagi i opinie do projektu aktualizacji Strategii Terytorialnej można składać w następujący sposób: pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiste dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Ptasia 2A, 87-800 Włocławek (pokój nr 15, I piętro) oraz elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: [email protected] i ustnie w ramach bezpośredniego kontaktu z pracownikami Biura Stowarzyszenia WŁOF-Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Ptasia 2A, 87-800 Włocławek (pokój nr 15, I piętro), z możliwością zgłoszenia uwag i wniosków poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu.

Konsultacje społeczne odnoszą się tylko i wyłącznie do zakresu zmienianego, a nie do ustaleń wcześniej podjętych, nieobjętych zmianą. Zakres zaktualizowanych treści został zawarty w wykazie zmian.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, wniosków i opinii jest Biuro Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Uwagi złożone po upływie terminu konsultacji nie będą rozpatrywane. Uwagi bez wymaganych informacji o Zgłaszającym nie będą rozpatrywane. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, zostanie zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia WŁOF oraz na oficjalnych stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego MOF Włocławka nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

1 lipca ruszyła kolejna edycja programu „Dobry Start”

Od 1 lipca ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”. Do tej pory do ZUS-u wpłynęło prawie 500 tys. wniosków na przeszło 727 tys. dzieci. Zdecydowana większość wniosków została przekazana przez bankowość elektroniczną i Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

To już czwarty rok, gdy wnioski o 300 plus przyjmuje i rozpatruje ZUS. Termin ich przyjmowania potrwa do 30 listopada. Chcąc otrzymać wsparcie jak najszybciej, warto pospieszyć się z wysłaniem wniosku. Jeśli dokument będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach programu rodzice mogą otrzymać 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych. Dofinansowanie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów.

Należy pamiętać, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20 albo 24 rok życia osiągnęli przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Wniosek o świadczenie 300 plus można wysyłać do ZUS-u do 30 listopada korzystając z aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku po tym terminie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.