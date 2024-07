Najnowsze informację z Urzędu Miasta Włocławek. Wiadomości z 2 lipca 2024

Na osiedlu Zazamcze we Włocławku wystąpią przebarwienia wody i spadki ciśnienia

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że od wtorku od godziny 22:00 do środy 3 lipca 2024 godziny 8:00, w związku z przeglądem sieci technologicznej na Stacji Uzdatniania Wody, mogą wystąpić przebarwienia wody oraz spadki ciśnienia. Utrudnienia mogą utrzymywać się do kilku godzin.