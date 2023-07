Prawo i Sprawiedliwość we Włocławku o rządowym programie Rodzina 800+. Zdjęcia Renata Brzostowska

Tak było na środowej konferencji Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku, dotyczących rządowego programu Rodzina 800+. 19 lipca 2023 roku. Katarzyna Renata Brzostowska Zobacz galerię (25 zdjęć)

W piątek, 7 lipca 2023 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wychowywaniu dzieci w kształcie zaproponowanym przez rząd, tym samym została przyjęta waloryzacja rządowego programu "500 Plus" do 800 zł miesięcznie. W środę (19 lipca) na Starym Rynku we Włocławku została zorganizowana konferencja prasowa dotyczących rządowego programu Rodzina 800+. Zobacz zdjęcia z konferencji.