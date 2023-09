Przegląd tygodnia z 3.09.2023 we Włocławku. Najważniejsze wydarzenia od 27.08 do 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przeciętny emeryt otrzyma o około 762 zł brutto wyższą czternastkę niż rok temu. Na pełną kwotę dodatkowego świadczenia mogą liczyć osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto – przekazał PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rząd podjął decyzję o podwyższeniu czternastej emerytury do kwoty 2650 zł brutto. Dla osób pobierających najniższą emeryturę czternastka wyniesie ona 2202,50 zł netto. Świadczenia zostaną wypłacone we wrześniu. Według rządowych szacunków otrzyma je blisko 9 mln emerytów i rencistów.

Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na wrzesień. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię we wrześniu 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.

Sierpień okazał się bardzo udany dla gracza Lotto w Radziejowie. Padła wysoka główna wygrana. Tyle jeszcze nikt nie wygrał w grach Lotto w powiecie radziejowskim. Ile wygrał szczęśliwiec, w której kolekturze? Szczegóły w artykule poniżej.