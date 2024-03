Kończy się budowa alternatywnego połączenia Michelina z os. Południe we Włocławku. Co dalej z Szosą Brzeską? Zdjęcia

- Mam przed sobą pismo, które wystosowałem 22 lutego tego roku, do Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka. Zależy nam na tym, aby Włocławek uzyskał szybkie i bezpieczne, dwupasmowe połączenie od ronda Falbanki aż do zjazdu w Pikutkowie. Z uwagi na to, że jest to droga krajowa nr 62, jest to zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Ministerstwa Infrastruktury, takie pisma wysyłaliśmy co pół roku. (...) Będę starał się zrobić wszystko, aby w budżecie na 2025 rok takie zadanie zostało wpisane - podkreślił prezydent Włocławka.