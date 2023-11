Prasówka z całego tygodnia 19.11.2023 we Włocławku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Włocławka czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.11 a 18.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyniki, strzelcy 17. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej - sezon 2023/24 [18/19 listopada]”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wyniki, strzelcy 17. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej - sezon 2023/24 [18/19 listopada] Obsada sędziowska meczów 17. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Wyniki spotkań w weekend podawaliśmy na żywo. 📢 Główna wygrana w nowej grze Lotto padła we Włocławku. Piąta w historii Piąta w historii główna wygrana w Ekspres Losach padła we Włocławku. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 133 wygrane na ponad 14 milionów złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? Gdzie? Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Tu nie będzie prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Planowane wyłączenia Tu Energa zaplanowała wyłączenia prądu w najbliższym tygodniu (w dniach 16-23 listopada 2023 roku). W galerii podajemy miejscowości i ulice, przy których będą problemy z prądem. W naszej galerii podajemy wykaz miejscowości w województwie Kujawsko-Pomorskim, w których zaplanowane zostały prace modernizacyjne związane z planowanymi wyłączeniami prądu.

Tygodniowa prasówka 19.11.2023: 12.11-18.11.2023 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak było na ostatniej imprezie w klubie Rozkosz we Włocławku. Zobacz zdjęcia Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.

📢 Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet. Zobacz zdjęcia [część II] Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Zdjęcia - część II.

📢 Tak było na imprezie w Venus Planet. Zobacz zdjęcia [część I] Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Zdjęcia - część I. 📢 Poznaliśmy datę otwarcia Loft Music Club we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet Po 12 tygodniach klub przy Łegskiej 28 we Włocławku znów zaprasza na imprezę. Od ostatniego weekendu sierpnia Browar Loft Music & Pub Włocławek był nieczynny. Trwał remont, ale już koniec zmian i poznaliśmy datę otwarcia. Jest też nowa nazwa klubu! Zobaczcie zdjęcia pięknych kobiet, które pojawiły w klubie przy Łęgskiej w lipcu i sierpniu 2023 roku. 📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Warzywa, owoce, chemia i odzież - 18 listopada 2023 We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. W sobotę (18.112023) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników i przedsiębiorców. 📢 Takie rzeczy oddają za darmo mieszkańcy Włocławka na OLX. Najnowsze oferty. Zdjęcia Mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego robią letnie porządki w swoich domach i mieszkaniach. Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl wystawiają ubrania, książki, meble, zabawki, a także wiele innych rzeczy. Sporo z nich można dostać za darmo. Zobaczcie jakie rzeczy oddają mieszkańcy Włocławka i okolic. Sprawdźcie najnowsze oferty z listopada 2023 roku.

📢 Międzynarodowy Dzień Studenta 2023 w PANS we Włocławku. Zdjęcia W piątek 17 listopada 2023 roku studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych świętowali Międzynarodowy Dzień Studenta 2023. W trzech budynkach uczelni przy ulicy Mechaników 3, Energetyków 30 oraz Obrońców Wisły 1920 roku 21 czekały na studentów atrakcję związane z obchodem tego dnia. Zobaczcie zdjęcia 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop miłosny. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Senioralia ze Stowarzyszeniem „Starówka” w Śródmieście Cafe we Włocławku. Zdjęcia, wideo Z okazji Dnia Seniora w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” zorganizowane zostały "Senioralia" oraz potańcówka ze Stowarzyszeniem „Starówka”. Zobaczcie jak w czwartek (16.11.2023) bawili się wszyscy przybyli na to wydarzenie. Zdjęcia, wideo

📢 19. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Bezpieczny Pierwszak” 2023 w WORD we Włocławku. Zdjęcia, lista laureatów W czwartek w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku odbyło się podsumowanie 19. edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Bezpieczny Pierwszak”. Celem konkursu było przede wszystkim propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze wśród najmłodszych uczestników. Zobaczcie zdjęcia.

Strefa Biznesu: Polska potrzebuje polityki migracyjnej