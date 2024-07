Przegląd prasy 1.07.2024 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Prasówka Włocławek 1.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W upalną, ostatnią niedzielę czerwca (30.06.2024) na Pchlim Targu we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego ruch był spory, jednak lejący się z nieba żar i zapowiadane burze zniechęcił nieco mieszkańców Włocławka i ościennych powiatów do wyjścia z domu i przybycia na ten popularny bazar. Na "Pchełce" można kupić praktycznie wszystko. Są stanowiska z odzieżą zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, kwiatami i krzewami, butami, meblami do domu i ogrodu, niemiecką chemią, narzędziami oraz tak zwanymi starociami. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.