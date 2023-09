Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Włocławek, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Włocławka czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Tanie owoce i warzywa, jesienne kwiaty i ubrania. Zdjęcia, ceny - 23 września 2023”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Targowisko przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Tanie owoce i warzywa, jesienne kwiaty i ubrania. Zdjęcia, ceny - 23 września 2023 We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Związków Zawodowych drugie przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje tu niezmiennie w soboty. W nieco chłodniejszą sobotę (23.09.2023) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z targu, ceny warzyw, owoców i innych produktów sprzedawanych przez lokalnych rolników i przedsiębiorców. 📢 Zdjęcia z meczu Zjednoczeni Piotrków Kujawski - Sadownik Waganiec. 5 liga kujawsko-pomorska Zdjęcia z meczu 7. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej w Piotrkowie Kujawskim. W sobotę (23.09.2023) Zjednoczeni zmierzyli się z Sadownikiem Waganiec. Padło 6 goli.

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet. Zobacz zdjęcia [część II] Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Zdjęcia - część II.

📢 Zielony Festiwal na bulwarach we Włocławku - piątek, 22 września 2023 W piątek 22 września 2023 roku na Bulwarach, na parkingu pod mostem zorganizowano kolejne wydarzenie o promocyjno-rodzinnym charakterze. Zielony Festiwal to seria dziesięciu dwudniowych spotkań, które ruszyły w sierpniu 2023 roku. Zaplanowano je jeszcze na październik i listopad. Każda impreza trwa od godziny 12 do 18. Zobaczcie zdjęcia z piątku, 22 września. Na Zielony Festiwal warto przyjść w sobotę, 23 września.

📢 Ślubowanie klas pierwszych w LMK we Włocławku w roku szkolnym 2023/24. Zdjęcia W piątek 22 września w LMK we Włocławku odbyło się ślubowanie klas pierwszych w roku szkolnym 2023/24. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Działania Prędkość" w powiecie radziejowskim. 41 wykroczeń. Zdjęcia Policjanci „drogówki” z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie brali udział w ogólnopolskich działaniach kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Tak było w powiecie radziejowskim.

📢 Policjant z Włocławka zastrzelił psa, który zaatakował pijanego mężczyznę. Sprawę wyjaśni prokuratura W środę 20 września 2023 roku w jednym z domów jednorodzinnych we Włocławku interweniowała policja. Otrzymała zgłoszenie o ataku pitbulla na mężczyznę. Właścicielka czworonoga nie była w stanie nad nim zapanować i odciągnąć go od mężczyzny. Pies został zastrzelony przez interweniującego policjanta. Pogryziony mężczyzna trafił do szpitala. 📢 Absolwenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku we Włocławku odebrali dyplomy. Zdjęcia, wideo W czwartek, 21 września 2023 roku, w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku przy ulicy Energetyków wręczono dyplomy ukończenia studiów. Dyplomy, listy gratulacyjne oraz wyróżnienia i nagrody odebrali absolwenci kierunków Nauk Społecznych i Humanistyczny, Nauk Inżynieryjno-Technicznych oraz Nauk Ekonomicznych i Prawnych i Technicznych. Zobaczcie zdjęcia z wręczenia dyplomów PANS.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada. Zdjęcia Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop najbliższy tydzień. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. 📢 PKP PLK zmodernizuje peron nr 2 we Włocławku. Taki jest planowany termin prac. Zdjęcia, wideo We Włocławku na dworcu PKP przebudowano peron nr 1, ale to nie koniec prac związanych z modernizacją peronów. Jesienią 2023 roku planowany jest drugi etap – wydłużenie peronu nr 1 i przebudowa peronu nr 2. Wciąż trwa także remont przejścia podziemnego. Udostępnienie go pieszym planowane jest na początek października 2023.

