Wybory samorządowe 2024 Włocławek - Krzysztof Kukucki podsumował pierwszą turę wyborów

Z wielkim optymizmem dziś wstaliśmy i odczytaliśmy wyniki wyborów. Podziękowania przede wszystkim należą się mieszkankom i mieszkańcom Włocławka, którzy wzięli udział w wyborach. Wybory to święto demokracji, szczególnie wybory samorządowe, które decydują, kto przez najbliższe pięć lat będzie decydował o kształcie naszej małej ojczyzny, o tym, jak będzie się rozwijała, czy będzie się rozwijała, w którym kierunku będziemy wspólnie podążali. Gorąco także dziękuję tym mieszkankom i mieszkańcom Włocławka, którzy oddali głos na kandydatki i kandydatów z listy Lewicy. Drużyna Kukuckiego okazała się drużyną zwycięską. Osiągnęliśmy większą liczbę głosów niż pięć lat temu, mamy większą liczbę radnych niż pięć lat temu, co jest szczególnie ważne, bo w naszym mieście jest mniej radnych. Z optymizmem patrzymy na drugą turę, bo nie ma co ukrywać, że wynik ponad 41 procent w pierwszej turze daje nam podstawy do tego, żebyśmy ze spokojem patrzyli na to, co nam przyniosą mieszkanki i mieszkańcy Włocławka głosując za dwa tygodnie. Z pokorą podchodzimy do tego. Od razu podkreślę, że nie będę zabiegał o poparcie żadnego z kandydatek i kandydatów, którzy razem ze mną w pierwszej turze ubiegali się o głosy mieszkańców. Nie będę się ubiegał o poparcie kandydatów, bo wolę się ubiegać o poparcie mieszkańców. Za dwa tygodnie mieszkańcy zdecydują czy chcą Lepszy Włocławek, czy chcą, byśmy zgodnie z naszym programem, który prezentowaliśmy przez sześć ostatnich tygodni, zmieniali nasz Włocławek i dążyli do tego, by wszystkim w naszym mieście żyło się po prostu dobrze i mieszkańcy mogli czuć dumę z tego, że są właśnie z Włocławka. Tak, jak słyszałem to wielokrotnie, kiedy mówili o mieszkaniach na Celulozowej w mediach ogólnopolskich. Moją ambicją jest to, żeby takich sytuacji, gdzie Włocławek będzie pokazywany jako lider, jako samorząd godny naśladowania było jak najwięcej. Jestem pewny, że z taką drużyną jesteśmy w stanie przenosić góry.