Obraz Matki Bożej Częstochowskiej w Run Chłodnia we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Run Chłodni we Włocławku

Kończy się powoli Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w diecezji włocławskiej. Rozpoczęło się 22 kwietnia 2023 roku w Zduńskiej Woli, a zakończy 16 marca 2024 roku w bazylice katedralnej. Przez niemal rok Matka Boża odwiedzi wszystkie parafie, ale nie tylko. We czwartek (14 marca 2024 roku) po raz pierwszy w historii Włocławka cudowny obraz dotarł na teren zakładu produkcyjnego . Matka Boża na kilka godzin gościła w Run Chłodni we Włocławku .

Wydarzenie w Run Chłodni we Włocławku odbyło się pod sztandarem spotkania z ludźmi pracy

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Run Chłodni we Włocławku odbyła się pod sztandarem spotkania z ludźmi pracy. To pierwsze tego typu wydarzenie we Włocławku. Samochód z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej wjechał na teren zakładu w asyście straży pożarnej i został uroczyście powitany przez tłumnie zgromadzonych wiernych. Podczas spotkania obecni byli pracownicy Run Chłodni wraz z rodzinami oraz delegacje z innych firm. Na wydarzenie przybyli goście ze Spółdzielni Mleczarskiej KeSeM, SM Zazamcze oraz firm Transchem i Cheko, a także pracujący w Run Chłodni więźniowie.